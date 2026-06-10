Evo aparece en la marcha en el trópico contra el gobierno de Paz

País
AGENCIAS
Publicado el 10/06/2026 a las 11h34
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El expresidente Evo Morales apareció hoy miércoles públicamente liderando la marcha de la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El también líder cocalero acompaña a los campesinos y sectores sociales de la zona que se movilizan desde Lauca Ñ hasta Chimoré, donde se espera realicen un encuentro que ha sido denominado ‘concentración por la vida para salvar Bolivia’.

La marcha se realiza a 41 días del inicio de las movilizaciones y bloqueos en Bolivia. En tanto, en La Paz se realiza una marcha paralela que pretende llegar al centro de la sede de Gobierno.

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