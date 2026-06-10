Evo desafía que lo detengan y ministros vinculan protestas con el narcotráfico

País
Redacción Central
Publicado el 10/06/2026 a las 8h26
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El expresidente Evo Morales aseguró ayer que no escapará, que se mantendrá en Lauca Ñ y desafió al Gobierno de Rodrigo Paz a detenerlo.

“Presidente, ministro, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí. Se lo digo de frente, no me voy escapar”, desafió Morales desde la radio de las federaciones del trópico.

Morales advirtió que habrá muertos si el Gobierno dispone de un operativo en su contra en el trópico de Cochabamba, pero aseguró que él no se escapará.

En tanto, los ministros de Gobierno y de Defensa, por separado, relacionaron ayer las movilizaciones que llevan adelante varios sectores sociales en el país desde hace más de un mes con el narcotráfico y el “narcoterrorismo”.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la orden atribuida a Morales de rodear unidades militares y policiales en el trópico reafirma la tesis del Gobierno de que existe una conspiración financiada por el narcoterrorismo para alterar el orden constitucional del país. “Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal”, sostuvo la autoridad.

En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que Bolivia enfrenta una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno, sino con componentes transnacionales, financiamiento ilegal de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico que presuntamente buscan fracturar la convivencia democrática y someter a la población mediante el miedo.

Oviedo

El ministro Oviedo se refirió a la orden de Morales de rodear unidades militares y policiales para que estas sean tomadas por el narcoterrorismo.  “Esto reafirma la tesis, la declaración del Gobierno boliviano, de que no estamos viviendo un conflicto con sectores de diferentes regiones de nuestro país. Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal”, sostuvo la autoridad.

Por su parte, el ministro Justiniano, advirtió que las FFAA cumplirán su misión constitucional frente a cualquier intento de quebrar el orden democrático en el país y aseguró que el Estado responderá con firmeza ante acciones de violencia, sedición o rebelión.

Estado de excepción

Oviedo dijo que no hay una fecha definida por  Paz y el Gabinete para decretar el Estado de Excepción en el país.

Oviedo afirmó que los rumores respecto a posibles fechas para dictar la medida son solo “especulaciones” y esa opción será tratada “en el momento que corresponda”.

“Sobre la Ley del Estado de Excepción, quiero decirles para dejar de lado varias especulaciones que han estado circulando, que esta es una atribución del gabinete de ministros a la cabeza del Presidente”, explicó el Ministro.

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