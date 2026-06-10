Evo a Paz: "Si me da garantías, voy a La Paz; si es machito que venga a Lauca Ñ"

Evo Morales desafió este miércoles al presidente Rodrigo Paz a reunirse, ya sea en La Paz brindándole garantías o en el Trópico de Cochabamba.

"El presidente dijo en una conferencia: 'si es machito, que venga Evo a La Paz'. Si me da garantías voy a allá; si no, si es machito que venga a Lauca Ñ para hablar temas sociales, que venga. No solo vamos a hablar de reivindicaciones, vamos a enseñar como se gobierno con ama sua, ama llula, ama quella", manifestó.

Lauca Ñ es la localidad del Trópico donde está la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones. En ese lugar, Morales suele estar con el resguardo sindical.

Morales se pronunció en un acto en Chimoré, donde diferentes dirigentes manifestaron que protegerán al exmandatario ante posibles intentos de detenerlo.

Señaló que habría planes incluso de intervenir con helicópteros en su contra.

Tachó a Rodrigo Paz de "marioneta" de Donald Trump y desafió "si se quiere meter que se meta", aunque advirtió que si hay muertos será su responsabilidad.

El exmandatario ya rechazó anteriormente la posibilidad de que lo lleven a Estados Unidos por extradición. Aseguró que se quedará en el país y no se escapará.

Avisando a sus compañeros que no quiere generar preocupación, pidió que la lucha continúa "con o sin Evo".

En su alocución negó que haya instruido tomar cuarteles, pero ponderó y hasta felicitó que manifestantes que lo están haciendo.