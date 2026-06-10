Paz: "No voy a dejar pasar al narcoterrorismo, sus días están contados"

El presidente Rodrigo Paz reafirmó este miércoles su llamado al diálogo para solucionar el conflicto que atraviesa Bolivia, sin embargo, enfatizó que no permitirá al narcoterrorismo en el país.

"Lo que sí no voy a dejar pasar es al narcoterrorismo, sepan ustedes, lo he dicho en su momento, sus días están contados", dijo Paz.

El mandatario se pronunció durante el acto de firma de un convenio Intergubernativo con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, con miras a proyectos de inversión.

Paz manifestó que recurre al diálogo, pero también, al amparo de la Constitución, se cuenta con una ley que regula los estados de excepción.

"Ya anunciaremos de qué manera se está recurriendo al diálogo, pero también tenemos el amparo de la Constitución, ahora reforzada y reglamentada con la ley de la excepción", recalcó.

El mandatario manifestó que, así como firmó el convenio por El Alto, también espera que se llegue a un acuerdo con las provincias de La Paz.