Afirman que bloqueos "pierden fuerza" y prevén el fin del conflicto en los próximos días

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URGENTEBO
Publicado el 11/06/2026 a las 13h46
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmaron que las movilizaciones y bloqueos impulsados por distintos sectores sociales han perdido fuerza y que el conflicto ingresó a su etapa final en los próximos días.

"Estamos ya al final de este intento golpista que, como te digo, lamentablemente teníamos que gestionar sin caer en la tentación de la violencia", dijo el ministro a Urgente.bo.

Espinoza sostuvo que el Gobierno optó por evitar una escalada de los enfrentamientos y aseguró que los sectores movilizados no lograron sus objetivos. "Esto ya se está acabando, este escenario de conflictividad se está terminando. Queda claro que quedan muy pocos días", añadió.

Asimismo, la autoridad también indicó que, una vez que se acaben los conflictos, el desafío del Gobierno será la recuperación económica, "que ha destruido Morales", y aseguró que están planificando y trabajando con distintos sectores para lograr este objetivo.

Por su parte, el diputado del PDC Ricardo Rada dijo que las movilizaciones se encuentran en una fase final y que el Ejecutivo logró resolver las movilizaciones sociales sin recurrir a medidas extremas. "Considero que estamos entrando en la etapa final del conflicto, donde se está resolviendo a pesar de todo por la vía pacífica", afirmó.

De igual forma, Rada señaló que los sectores movilizados "han perdido fuerza" y consideró que las mesas de diálogo abiertas por el Gobierno están generando resultados. Además, afirmó que hay un cambio de posición "más humilde y sincera" de parte de los dirigentes para solucionar el conflicto.

Por otra parte, el diputado del PDC Hidelberto Márquez aseguró que los bloqueos están perdiendo fuerza y agregó que existe un creciente pedido de la población para retomar las actividades productivas. "La población ya está pidiendo a gritos que se dejen los bloqueos", sostuvo.

Por último, Márquez remarcó que el diálogo debe ser el principal mecanismo para resolver la crisis y expresó confianza en que las conversaciones avancen en los próximos días. "Creo yo que en estos días, si se procede a entablar espacios de diálogo ya con posturas que no sean necesariamente políticas, podemos llegar a un buen curso que pueda funcionar y sacar de esta crisis conflictual", concluyó.

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