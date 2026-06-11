Bloqueadores amenazan a periodista en El Alto

País
ANP
Publicado el 11/06/2026 a las 19h23
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Bloqueadores que interrumpían el tráfico de vehículos en el peaje de la autopista La Paz - El Alto, en esta ciudad, amenazaron con agresiones y con el despojo de su teléfono móvil al periodista y director del portal informativo Urgente.bo, Grover Yapura, el miércoles 10 de junio en horas de la tarde.

Yapura, periodista de medios impresos que también dirige el semanario El Compadre y la revista impresa Oxígeno, registraba en video el bloqueo organizado por manifestantes que, según asegura, no son de la ciudad de El Alto.

“Vi que incendiaron una motocicleta y estaban golpeando a una persona, probablemente el motociclista. Me amenazaron con piedras y con quitarme el celular”, relató Yapura a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales periódicos de Bolivia.

El diario Correo del Sur, de Sucre, informó que “desde primeras horas del día (miércoles 10 de junio), al menos 500 personas se instalaron en (el peaje de la autopista La Paz - El Alto), impidiendo el paso de motorizados en ambos sentidos. El carril de subida hacia El Alto, a unos 400 metros antes del peaje, quedó completamente cubierto por escombros y objetos, generando largas filas y obligando a conductores y pasajeros a buscar rutas alternativas”.

“Soy de la prensa”, exclamó Yapura para detener el intento de agresión del grupo de bloqueadores. Dos vecinos de esta ciudad ayudaron al periodista para zafarse del grupo violento y evitar las agresiones.

Por varias semanas, el punto de peaje de la autopista La Paz - El Alto estuvo tomado durante el día y parte de la noche por manifestantes conocidos como “ponchos rojos”, habitantes aymaras del altiplano paceño, y ciudadanos que llegaron desde otras regiones para reforzar las protestas que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Unidad de Monitoreo de la ANP registró agresiones contra periodistas de parte de manifestantes que bloquean las vías que unen a El Alto con el resto del país y con la frontera del Perú

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