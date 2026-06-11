Campesinos Túpac Katari piden una agenda a Paz para el diálogo y admiten "cansancio"

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URGENTEBO
Publicado el 11/06/2026 a las 14h22
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La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari pide analizar en un cabildo nacional si asistir o no al diálogo convocado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz. David Mamani, parte del sector, consideró importante que el mandatario presente una agenda de trabajo.

"Estamos sugiriendo una asamblea o ampliado nacional para consultar a todas nuestras organizaciones sociales que están en este momento en diferentes puntos de bloqueo para consultar, evaluar y consultar sobre esta propuesta del Gobierno de instalar la mesa del diálogo", indicó Mamani a Urgente.bo.

Sostuvo que, si la gente decide ir a la mesa de diálogo o seguir con la "resistencia social", el deseo de las bases se debe cumplir. No obstante, calificó el diálogo de un instrumento de pacificación y de armonía.

Asimismo, Mamani admitió que hay debilitamiento en las bases y hasta cansancio, tras los 42 días de conflictos.

"Tiene que ser franco y sincero, de nuestra parte, de las organizaciones sociales, de las bases sociales, sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: 'vamos al diálogo'", indicó, pero aclaró que la disposición debe ser tomada por todas las cabezas y de ahí la importancia del cabildo.

"Ojalá que el Gobierno tenga una agenda nacional para no cometer más errores de carácter institucional, jurídica, legal, política, si sería así, quizá nuestra base social se puede animar a ir al diálogo".

Mamani hizo hincapié en que la solución a este conflicto está en manos del Gobierno, incluso, dijo que Paz fue elegido para que mantenga la armonía en el país.

Cambio de ministros

Asimismo, aparte de exigir una agenda de diálogo, Mamani consideró que, en la intención de dialogar, el Gobierno debió destituir a los 15 ministros, al considerar que sus trabajos no han sido notables.

Por su parte, el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, sostuvo que cualquier diálogo siempre será determinado por las bases, pero aseguró que hay un profundo malestar entre los afiliados de la COB y los sectores sociales.

Asimismo, sostuvo que, desde la COB las demandas se mantienen y que actuará de acuerdo a las resoluciones de sus afiliados.

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