Gobernación y Alcaldía de Quillacollo inspeccionan obras de Caico-Cotapachi

El gobernador Leonardo Loza, junto a técnicos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo y representantes de la comunidad de Cotapachi, realizó hoy una inspección al proyecto carretero Caico–Cotapachi, verificando el avance de los trabajos correspondientes a la primera fase de la obra, cuya entrega está prevista antes de la festividad de la Virgen de Urkupiña.

Durante el recorrido, la autoridad departamental destacó que el proyecto contempla la construcción de cinco kilómetros de vía, ejecutados mediante una inversión conjunta de aproximadamente 17 millones de bolivianos entre la Gobernación de Cochabamba y la Alcaldía de Quillacollo.

“Ya se está extendiendo la capa asfáltica en este primer tramo. Hemos coordinado con la Alcaldía para concluir esta primera fase antes de las fiestas de Urkupiña y posteriormente continuar con los trabajos hasta completar los cinco kilómetros comprometidos”, señaló el gobernador Leonardo Loza.

La autoridad resaltó la importancia estratégica de esta carretera, que permitirá mejorar la integración vial, facilitar la conexión entre comunidades y contribuir al descongestionamiento de la carretera principal, fortaleciendo el desarrollo económico y social de la región.

El secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, Juan Pablo Vargas, informó que el municipio aporta más de 10 millones de bolivianos para la ejecución del proyecto, considerado una obra prioritaria para el sector de Cotapachi y para la movilidad durante las actividades religiosas y culturales de Urkupiña.

“Es un proyecto muy anhelado por la población. Gracias a la coordinación entre la Gobernación y el municipio se está avanzando conforme a los plazos establecidos y esperamos concluir esta primera fase antes de las fiestas”, afirmó.

Los beneficiarios expresaron su satisfacción por el avance de la obra. El comunario de Cotapachi, Félix Saliendre, destacó que la carretera representa una demanda histórica de la población y permitirá mejorar significativamente las condiciones de vida de los vecinos.

“Durante años sufrimos por el polvo y el intenso tráfico cuando existían bloqueos en la avenida Blanco Galindo. Ahora vemos que el proyecto está avanzando y esperamos que se concluya porque traerá desarrollo para toda nuestra comunidad”, manifestó.

La carretera Caico–Cotapachi constituye una de las obras viales más importantes para Quillacollo, ya que fortalecerá la circulación vehicular, facilitará el transporte de productos y brindará una ruta alterna para miles de usuarios, consolidando mejores condiciones de conectividad para la región metropolitana de Cochabamba.