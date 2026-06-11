Hay “imputaciones selladas contra Evo” en EEUU, asegura Quiroga

En Estados Unidos existen imputaciones selladas contra Evo Morales, por lo cual el líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba estaría desesperado, aseveró este jueves el expresidente y dirigente político Jorge Tuto Quiroga.

Según su declaración, las mencionadas imputaciones se basarían en declaraciones que estarían “cantando” personas detenidas en EEUU, como Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, además de Alex Saab, quien es considerado testaferro del exmandatario venezolano.

Asimismo, Quiroga mencionó a los expolicías Maximiliano Dávila y René Sanabria, el primero que está detenido en EEUU por narcotráfico y el segundo que estuvo preso en ese país.

“Yo le garantizo que hay imputaciones. No tengo pruebas, pero no tengo dudas que hay imputaciones selladas contra Evo Morales, por lo que canta Cilia Flores, por lo que canta Alex Saab, por lo que canta Dávila, por lo que canta Sanabria y esa es su desesperación”, afirmó Quiroga.

Enfatizó que Cilia Flores y Alex Saab conocen muy bien a Morales y están “cantando” ante las instancias de la justicia de EEUU.

Tuto ironizó que Morales se muere de ganas de estar en la final del Mundial en Nueva York, pero señaló que deberá ir como “compañero de cuarto de su jefazo Maduro en la cárcel de allá”.

En ese marco, el expresidente criticó al Gobierno porque, señaló, tiene miedo de Morales y se mantiene como “rehén” del que calificó como un “faraón depravado”.

Antes de esas afirmaciones, Morales había denunciad que el plan del Gobierno sería detenerlo y llevarlo a EEUU. Rechazó ser extraditado siendo un “expresidente indígena”.