Iglesia y Defensoría convocan a provincias y municipios a un "pacto social por la paz y reconciliación"

A través de un comunicado conjunto, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo convocaron a representantes provinciales y municipales a «un pacto social por la paz y reconciliación".

"La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo buscando evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarán más sufrimiento, profundizarán las divisiones y dejarán heridas difíciles de sanar y reencauzar, hemos convocado de manera urgente a representantes provinciales y municipales a «UN PACTO SOCIAL POR LA PAZ Y RECONCILIACIÓN"" (sic), señala el texto compartido este jueves.

Ambas instituciones señalaron tener la esperanza de encontrar alternativas para frenar la "alta tensión y conflictividad que afectan a Bolivia, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del Departamento de La Paz".

"Esperamos que los temas consensuados sirvan de base para establecer puentes entre los actores en conflicto", añade el comunicado.

Este miércoles se cumplen 41 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante distintos sectores, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de Gobierno y El Alto.

Entretanto, el Gobierno señaló que insistirá en el diálogo y no se puso plazos para decretar un estado de excepción, como piden diversos sectores afectados por las movilizaciones.