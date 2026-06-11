Marchas en La Paz Duros enfrentamientos entre movilizados y policías

En el día 41 de movilizaciones, diferentes sectores descendieron desde El Alto hasta la ciudad de La Paz para protestar contra el gobierno de Rodrigo Paz.

Durante la jornada hubo varias aprehensiones, lo que derivó en la dispersión de los manifestantes y el repliegue de las movilizaciones.

La marcha, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y los Túpac Katari, llegó hasta las inmediaciones de la plaza Murillo. Sin embargo, la Policía intervino y procedió a la detención de varias personas.

Entre los detenidos estaba el dirigente de los Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, quien fue trasladado a dependencias policiales. No obstante, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, aseguró posteriormente que el dirigente no estaba detenido y que fue liberado. “Está en plena libertad en este momento”, afirmó la autoridad.

La organización que preside Salazar convocó a su sector a marchar hacia el centro de la urbe.

La caravana partió desde El Alto, donde el dirigente sostuvo ante la prensa que “el pueblo” es quien pide la renuncia de Paz y que, por tanto, al mandatario le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o dejar el cargo en medio de “una convulsión”.

Los movilizados se niegan a levantar los bloqueos, que ya cumplen 42 días y han generado una aguda escasez de alimentos, insumos, medicamentos y combustibles. El 11 de mayo, la dirigencia de los campesinos de La Paz, Mario Argollo, ejecutivo de la COB, y el senador Nilton Condori firmaron un pacto para no suscribir ningún acuerdo con el Gobierno y mantener las movilizaciones hasta que Paz dimita.

Tras los incidentes, surgieron denuncias de ciudadanos que aseguraron haber sido aprehendidos pese a no participar en las movilizaciones. Asimismo, varias mujeres denunciaron haber sido confundidas con manifestantes y retenidas de manera injustificada.

Luego de las aprehensiones y del despliegue policial en el centro paceño, las movilizaciones terminaron.