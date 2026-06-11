Según Tuto, el Gobierno le teme a Evo y dejó el desbloqueo a la distracción del Mundial

El expresidente Jorge Tuto Quiroga ha criticado el accionar del Gobierno en la gestión del conflicto que atraviesa. Consideró que las autoridades tienen miedo a Evo Morales y su estrategia ahora es esperar que se levanten los bloqueos por el Mundial.

Quiroga reaccionó después de que el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, le atribuyó el pedido de estado de excepción y le criticó por un presunto uso político del caso de las narcomaderas detectadas en Chile.

Tuto lamentó que el Gobierno haya preferido insultarlo a él en lugar de arremeter contra Evo Morales, quien "mentó la madre" al gabinete.

Reveló que el mismo presidente Rodrigo Paz le llamó en reiteradas ocasiones, para pedir la Ley de Regulación de Estados de Excepción. Dijo que Libre ha dado sus votos para aprobar la norma planteada por el Ejecutivo, pero ahora resulta que el Gobierno le echa la culpa,

"Y dejen de echar la culpa a otros de lo que ustedes han hecho. A mí me parece una falta a su palabra del presidente enorme y me entristece, me decepciona", afirmó.

Consideró que el Gobierno le tiene miedo a Evo Morales y señaló que esa actitud es patética. "Por lo menos tengan la dignidad de guardar la compostura y no doblegarse de esa forma con esta persona", exhortó.

Quiroga también denunció que el Gobierno estaría en la intención de apostar a la "paciencia", a la espera de que el Mundial de fútbol solucione los bloqueos.

"El desbloqueo está en manos de Messi, de Mbappé, de Haaland de Dembélé, de Cristiano Ronaldo, es decir, está claro de que la apuesta parece ser 'ojalá que la gente se distraiga con la televisión'. No sé cómo lo dirá. Asuman su responsabilidad", agregó.