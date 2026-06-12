Bloqueos: Empresas buscan migrar de La Paz a Santa Cruz; advierten miles de desempleados

El diputado Daniel Fernández advirtió que, debido a los bloqueos, empresas grandes como la Planta Industrializadora de Leche (PIL), Coca Cola, Pepsi y otras podrían cerrar en La Paz y migrar hacia Santa Cruz, dejando a miles de personas sin empleo.

“Lamentablemente muchas empresas se están queriendo ir al departamento de Santa Cruz; por ejemplo, PIL Coca Cola Pepsi; que ya están haciendo conocer por que no hay estabilidad, no hay movimiento económico. Esto va a afectar, cuánta gente sin empleo se va aquedar”, lamentó el diputado.

Asimismo, indicó que en el departamento de La Paz hay mucho potencial por las empresas, ministerios y embajadas que causan interés en los extranjeros, pero se ven perjudicados cuando se suscitan los bloqueos, que causan afectaciones en la economía.

“Debemos pedir humanidad a la población, están sufriendo los mismos transportistas gremiales, comerciantes y todos los que están sufriendo económicamente”, dijo Fernández.

Por último, el legislador indicó que el Gobierno no declaró hasta el momento estado de excepción porque se está agotando el diálogo para la pacificación del país.

“Estamos viendo una pausa en el bloqueo hay algunos que han dicho que se están perjudicando y quieren que sus hijos vayan presencialmente a la escuela y retomen sus actividades”, concluyó.