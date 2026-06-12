Evo dice que los bloqueos no se levantarán hasta "ganar esta batalla"

El expresidente Evo Morales aseguró este viernes que las organizaciones movilizadas mantendrán los bloqueos de caminos y descartó cualquier posibilidad de levantar las medidas de presión mientras no se cumplan sus demandas.

"La única ha ratificado que no van a levantar los bloqueos de caminos hasta ganar esta batalla", afirmó Morales y señaló que sostuvo reuniones con los dirigentes de las organizaciones movilizadas del departamento de La Paz.

En ese sentido, el exmandatario aseguró que los sectores decidieron continuar con los bloqueos y no abandonar las movilizaciones.

Morales dijo que el levantamiento de los bloqueos significaría permitir que el Gobierno "siga vendiendo Bolivia, siga negociando, rematando nuestros recursos naturales", manifestó.

Por otra parte, rechazó las declaraciones que hablan sobre el cansancio de los movilizados y aseguró hay la experiencia para sostener la medida. "Dicen que se va a cansar, pero aquí tenemos un poquito de experiencia. Turnos, turnos, permanentes", sostuvo.

Las declaraciones de Evo Morales surgen en el día 43 de las movilizaciones, que ha dejado cercada a La Paz y El Alto con desabastecimiento de alimentos, medicina y combustible.