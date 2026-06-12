Pofoma señala que restos óseos hallados en El Alto no corresponderían a perros

País
ERBOL
Publicado el 12/06/2026 a las 14h22
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El director departamental de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), Marco Antonio Azeñas, señaló que una evaluación preliminar indica que los restos óseos hallados en El Alto no corresponderían a perros. La valoración fue realizada tras denuncias difundidas en redes sociales sobre presunto faeneo de canes.

"De manera preliminar hace conocer esa persona de Zoonosis que no se trataría de restos de un can, sino de otro animal aparentemente bovino", afirmó Azeñas, tras una inspección realizada junto a personal especializado.

La autoridad explicó que efectivos de Pofoma y funcionarios municipales se trasladaron a instalaciones de Senasag para verificar algunos de los restos denunciados y encontrados en la plaza de la Luna. Según el informe inicial, estos podrían corresponder a ganado bovino, llamas, ovejas o corderos destinados al consumo humano.

Azeñas remarcó que la evaluación es preliminar y que continúan las verificaciones sobre otras denuncias registradas en diferentes sectores de El Alto. En ese sentido, pidió cautela a la población mientras concluyen las investigaciones.

Las declaraciones surgen después de que la Alcaldía de El Alto reportara el hallazgo de restos presuntamente caninos en operativos realizados en distintos puntos de la ciudad y conformara una comisión interinstitucional para investigar una posible comercialización de carne de perro y eventuales delitos contra la salud pública y los animales.

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