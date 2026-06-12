Recupera su libertad el militar que estaba retenido en San Julián

El teniente Wilmer Chávez, miembro de las Fuerzas Armadas, ha sido liberado luego de haberse encontrado retenido en San Julián, Santa Cruz, en el marco del conflicto social que atraviesa el país.

Chávez estaba en tareas de inteligencia. Fue detectado cuando tomaba fotografías en la región donde se ha organizado un bloqueo de caminos contra el Gobierno.

Los manifestantes de San Julián pedían la liberación de dos de sus compañeros que están detenidos en Palmasola, según la Defensoría del Pueblo.

El Ministerio de Defensa confirmó que Chávez recuperó su libertad y se encuentra en buen estado de salud.

"Durante la madrugada, el efectivo militar arribó a la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde permanece bajo resguardo institucional y recibe el acompañamiento correspondiente por parte de las instancias competentes", dice un comunicado institucional.

El Ministerio destacó la labor del personal militar y policial que participó en las gestiones y acciones operativas que permitieron garantizar la integridad física del oficial y su traslado seguro.

Mediante redes sociales, el ministro Ernesto Justiniano agradeció a Dios de que este hecho no pasó a mayores. "Sin embargo, corresponde decirlo con claridad: ninguna protesta, ningún bloqueo y ningún reclamo justifican la retención, intimidación o interrogatorio por cuenta propia de un militar, un policía, un servidor público o cualquier ciudadano", advirtió.