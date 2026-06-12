Tramitan libertad de presunto militar retenido en los bloqueos de San Julián

La Defensoría del Pueblo activó gestiones de mediación en el municipio cruceño de San Julián luego de conocer la retención de un presunto militar de inteligencia por parte de sectores movilizados que mantienen bloqueos en la zona.

En tanto, en redes sociales se difundieron imágenes de una persona que asegura que es un militar retenido por bloqueadores y asegura que no le hicieron daño.

La institución defensorial informó que tomó contacto con autoridades municipales, dirigentes vecinales, representantes de la Policía y miembros de la Iglesia con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica de la persona retenida y evitar que el conflicto derive en hechos de mayor violencia.

“La institución ha establecido contacto con autoridades municipales, dirigentes locales, autoridades policiales y religiosas con el propósito de realizar las gestiones necesarias para resguardar la integridad física y psicológica de la persona retenida”, señala el pronunciamiento.

Competencias

La Defensoría precisó que su intervención se enmarca en las competencias de protección y promoción de los derechos humanos y ratificó que impulsa acciones destinadas a la búsqueda de soluciones pacíficas entre los sectores enfrentados.

Asimismo, aclaró que no participa en operativos ejecutados por fuerzas policiales o militares, ni en las decisiones de este tipo de intervenciones.

Tensión

El caso se registra en un clima de tensión en San Julián, donde los bloqueos persisten desde hace varias semanas. La medida de presión provocó extensas filas de vehículos y dificultades en el tránsito de personas y mercancías por una de las principales rutas del departamento de Santa Cruz.

Teniente Chávez

En redes sociales se difundió el video de un hombre que se identifica como subteniente de la Policía Militar que, se denuncia, está retenido por pobladores del municipio de San Julián.

“Buenas tardes, soy el teniente Chávez, estoy aquí en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando”, detalla esta persona en el inicio del video.

Según la denuncia, el teniente fue retenido el miércoles. De acuerdo con reportes difundidos desde el lugar, el hombre vestía de civil y estaba en medio del bloqueo.

En el video se observa al militar de medio cuerpo vistiendo una polera azul marino y un pantalón negro.