La Túpac Katari y la COB piden agenda clara al Gobierno antes de ir al diálogo

La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz, uno de los sectores poderosos que lideran las movilizaciones desde hace 43 días en el país, consideró importante que el Gobierno presente una agenda de trabajo para que sea considerada en un cabildo y definir si van o no al diálogo convocado por el presidente.

Claudio Choque, secretario General de la Central Obrera Boliviana (COB) coincide con Mamani y condicionó el diálogo a una invitación formal y una agenda de trabajo.

Choque rechazó que las movilizaciones tengan algún interés de tipo político, en referencia al pedido de renuncia del primer mandatario que, sin embargo, fue planteado por el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes.

Por su parte Argollo, máximo dirigente de la COB, sostuvo que cualquier diálogo será determinado por las bases, pero aseguró que hay un profundo malestar entre los afiliados de la COB y los sectores sociales.

Sostuvo que la COB mantiene sus demandas y que actuará de acuerdo a las resoluciones de sus afiliados.

El dirigente de la Federación Túpac Katari, David Mamani, dijo que “estamos sugiriendo una asamblea o ampliado nacional para consultar a todas nuestras organizaciones sociales que están en este momento en diferentes puntos de bloqueo para consultar, evaluar y consultar sobre esta propuesta del Gobierno de instalar la mesa del diálogo”, indicó a Urgente.bo.

Mamani admitió que hay debilitamiento en las bases y hasta cansancio, tras los 43 días de conflictos.

En tanto, la COB intenta desvincularse del expresidente Evo Morales negando que él estuviese liderando las movilizaciones y financiándolas, como se aseguró desde algunos sectores.

“Hay que decir muy claro a la población boliviana que esto no es tema político, ni financiado estas movilizaciones”, dijo el secretario general de la COB, Claudio Choque a Asuntos Centrales.

Desvinculación

Choque sostuvo que Morales y otras exautoridades ya tuvieron la oportunidad de gobernar el país, por lo que aseguró que, desde la COB, no permitirán que algunos se agarren de sus movilizaciones y sus demandas para llegar al Gobierno.

Mamani sostuvo que si la gente decide ir a la mesa de diálogo o seguir con la “resistencia social”, el deseo de las bases se debe cumplir. No obstante, calificó el diálogo de un instrumento de pacificación y de armonía.

Asimismo, dijo que el diálogo “tiene que ser franco y sincero, de nuestra parte, de las organizaciones sociales, de las bases sociales, sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: “vamos al diálogo”, indicó, pero aclaró que la disposición debe ser tomada por todas las cabezas y de ahí la importancia del cabildo.