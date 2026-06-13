Chuquisaca levanta bloqueo tras acuerdo con pueblos originarios e inicia limpieza de carreteras

Los bloqueos de caminos en Chuquisaca ingresaron en un cuarto intermedio indefinido después de más de 20 días de movilizaciones impulsadas por sectores campesinos que, entre sus principales demandas, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las carreteras permanecieron cerradas en distintos puntos del departamento, afectando el transporte, el comercio y el abastecimiento de alimentos y medicamentos.

El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, informó que se alcanzó un acuerdo con la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, lo que permitió la suspensión de las medidas de presión y el desbloqueo de las rutas.

Ayllón anunció que maquinaria del Servicio Departamental de Caminos fue movilizada de inmediato para retirar ramas, piedras y otros obstáculos instalados en las carreteras.

Las vías quedaron expeditas desde la madrugada de este sábado, restableciendo la circulación vehicular en el departamento.

Personal del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) ejecuta labores de limpieza y habilitación en las carreteras afectadas por los bloqueos, con el objetivo de restablecer la libre transitabilidad y garantizar condiciones seguras para la circulación de vehículos y personas.

La Gobernación de Chuquisaca informó que estos trabajos forman parte de las acciones destinadas a normalizar el tránsito vehicular en las distintas rutas del departamento, contribuyendo además a la reactivación de las actividades económicas y productivas tras los perjuicios ocasionados por las medidas de presión.