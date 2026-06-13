Paz se reúne con fabriles y trazan agenda basada en la producción y generación de empleos sin bloqueos

El presidente Rodrigo Paz se reunió el viernes en la sede de gobierno con representantes de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) con quienes trazaron una agenda de trabajo enfocada en la producción y generación de empleos dejando de lado los bloques

Mediante sus redes sociales, el mandatario ratificó que es siempre a través del diálogo la única forma en que se pueden escuchar y dar solución a las demandas que tiene los diferentes sectores sociales.

“Siempre a través del diálogo, hoy escuchamos las demandas de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), con la que coincidimos en establecer una agenda de trabajo basada en la producción y la generación de empleos sin bloqueos”, publicó Paz en Facebook.

El encuentro sostenido con el sector fabril se concretó en momento que la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores persisten en los bloqueos de caminos y movilizaciones en contra del Gobierno, sin acudir a los llamados al diálogo y ocasionando perjuicios en la población.

“El diálogo tiene su punto, esta es la manera de transformar la Patria: con acuerdos, con diálogos, con encuentros”, afirmó Paz.

Alejado de las posturas radicales que puedan tener algunos dirigentes del ente matriz de los trabajadores o del sector campesino, el Gobierno insistió en no repetir los errores del pasado y resolver los conflictos mediante los consensos y el diálogo.