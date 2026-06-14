La falta de agua obliga a transportistas varados por bloqueos a cavar un pozo en la ruta La Paz-Oruro

Con palas y las manos cubiertas de tierra, un grupo de transportistas excavaron un terreno baldío en busca de obtener agua y enfrentar la falta de servicios básicos en Konani, sobre la carretera que une La Paz y Oruro, donde permanecen varados desde hace más de un mes.

La escena fue registrada en un video difundido por la Cámara Departamental de Transporte de La Paz y posteriormente viralizado en redes sociales. En las imágenes se observa a conductores reunidos mientras intentan obtener agua para cubrir sus necesidades más urgentes.

“Aquí estamos haciendo un pocito de agua, descubriendo agua, estamos con los colegas del transporte pesado y aquí está la agüita”, relata uno de los transportistas mientras muestra el trabajo realizado junto a sus compañeros.

En Konani, largas filas de camiones y vehículos de carga permanecen inmovilizadas a la espera de que se restablezca el tránsito. Mientras tanto, los conductores buscan alternativas para afrontar la espera en medio de condiciones climáticas cada vez más adversas.

La situación refleja las dificultades que enfrentan decenas de choferes que permanecen detenidos por los bloqueos instalados en distintas carreteras del país. Además de la interrupción de sus viajes, denuncian problemas para acceder a agua potable, alimentos y otros insumos básicos.