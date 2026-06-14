Se reducen los puntos de bloqueo de 93 a 68 y Paz dice que es gracias al diálogo

País
Redacción Central
Publicado el 14/06/2026 a las 6h02
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Los puntos de bloqueo en las carreteras del país registraron una reducción durante los últimos cinco días. Según datos del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ayer  se contabilizaron 68 cortes de ruta, frente a los 93 reportados el pasado lunes.

El informe de la ABC señala que hasta las 18:00 de ayer habían 68 puntos de bloqueo en el país. Cochabamba es el departamento con mayor cantidad de cortes de ruta (28), seguido de La Paz con 19, Potosí con 11, Oruro con 7 y Santa Cruz con 3.

En tanto, el presidente Rodrigo Paz señaló que “por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen” tras que se despejarán las carreteras en Chuquisaca luego de un cuarto intermedio determinado por la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) y que Potosí se registrará la disminución de los puntos de la extrema medida de presión.

“Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente, el día de hoy, a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas”, indicó Paz en redes sociales.

En La Paz

Otras zonas donde los bloqueos disminuyeron son  Senkata, Ballivián y el peaje de la autopista La Paz-El Alto, que  quedaron expeditas luego de que se retiraran las medidas de presión instaladas durante los últimos días, según reportó el Ministerio de Gobierno.

En Senkata, uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, la jornada comenzó sin bloqueos. De acuerdo con el reporte oficial, vecinos del sector se movilizaron para exigir el retiro de las medidas de presión y demandaron a los movilizados permitir la libre circulación.

Asimismo, se informó que en Chuquisaca también se registraron desbloqueos tras acuerdos alcanzados entre sectores movilizados y autoridades departamentales.

Pese a la reducción, las medidas de presión continúan afectando distintas rutas del país, especialmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde persisten los principales focos de movilización impulsados por sectores cocaleros y los Túpac Katari.

Apuesta por soluciones

“Junto al Oriente, Chuquisaca, Potosí y diferentes regiones y ciudades del país están contribuyendo a desbloquear y abastecer solidariamente a La Paz y El Alto”, agregó el mandatario y manifestó que organizaciones como los fabriles y otros sectores productivos “demuestran que Bolivia apuesta por soluciones, abastecimiento, estabilidad y trabajo”.

En tanto, este sábado las Seis Federaciones del Trópico, a la cabeza de Evo Morales, determinaron continuar y “fortalecer” los bloqueos en los caminos y señalaron que se organizar para resistir a lo que consideran es la estrategia del Gobierno, “el cansancio”.

Por otra parte, se esperaba para este sábado el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), donde se iba a analizar el pedido de cinco centrales obreras de realizar una pausa humanitaria e ir al diálogo con el Gobierno. Sin embargo, la reunión fue postergada para la tarde este domingo.

El Alto, 13 de junio de 2026 (ABI).- Los puntos de bloqueo instalados en la zona de Senkata, de El Alto, fueron levantados este sábado tras 44 días de movilizaciones, lo que permitió la reanudación de la circulación vehicular en una de las rutas estratégicas de conexión de la urbe alteña.

Un reporte de Bolivia TV, difundido cerca de las 13.39, mostró que las avenidas 6 de Marzo y Beni, a la altura de la línea férrea, amanecieron sin presencia de movilizados, luego de varias semanas en las que permanecieron tomadas por grupos afines a las medidas de presión.

Si bien el tránsito de minibuses y otros vehículos comenzó a normalizarse, en distintos sectores todavía se observan rastros de los bloqueos, entre ellos piedras, escombros, llantas quemadas y otros objetos que quedaron sobre la vía.

La ruta tiene una importancia estratégica para El Alto debido a que conecta con varias zonas de la ciudad y es utilizada diariamente por el transporte público y particular.

Aunque los puntos de bloqueo en Senkata fueron despejados, otras carreteras y sectores del departamento de La Paz continúan afectados por las medidas de presión que impulsan sectores sociales radicales. 92071 urgente.bo Coyuntura

En cinco días, puntos de bloqueos caen de 93 a 68, según mapa de transitabilidad de la ABC

Sábado 13 de Junio de 2026, 6:45pm

13 de junio (Urgente.bo).- Los puntos de bloqueo en las carreteras del país registraron una reducción durante los últimos cinco días. Según datos del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este sábado se contabilizaron 68 cortes de ruta, frente a los 93 reportados el pasado lunes.

El informe de la ABC señala que hasta las 18:00 de este sábado se registraban 68 puntos de bloqueo en el país. Cochabamba es el departamento con mayor cantidad de cortes de ruta (28), seguido de La Paz con 19, Potosí con 11, Oruro con 7 y Santa Cruz con 3.

En comparación con el lunes, cuando la ABC reportó 93 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, la cantidad de cortes de ruta se redujo en 25 puntos.

La disminución de los bloqueos coincide con el levantamiento de algunos puntos de conflicto en departamentos como Chuquisaca y en sectores de El Alto.

Las zonas de Senkata, Ballivián y el peaje de la autopista La Paz-El Alto quedaron expeditas luego de que se retiraran las medidas de presión instaladas durante los últimos días, según reportó el Ministerio de Gobierno.

En Senkata, uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, la jornada comenzó sin bloqueos. De acuerdo con el reporte oficial, vecinos del sector se movilizaron para exigir el retiro de las medidas de presión y demandaron a los movilizados permitir la libre circulación.

Asimismo, se informó que en Chuquisaca también se registraron desbloqueos tras acuerdos alcanzados entre sectores movilizados y autoridades departamentales.

Pese a la reducción, las medidas de presión continúan afectando distintas rutas del país, especialmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde persisten los principales focos de movilización impulsados por sectores cocaleros y los Túpac Katari.

 

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