“Los bloqueos nos tienen como rehenes”: choferes varados en Sayari claman un paso humanitario

Los choferes varados por los bloqueos en la localidad de Sayari, vía que conecta Cochabamba con Oruro, denunciaron que los bloqueadores los tienen “como rehenes sin comida, ni agua” y exigieron a los movilizados un paso humanitario.

“Le pido al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, por favor un paso humanitario hasta llegar a Cochabamba”, exclamó este lunes el chofer, Fernando Herbas, entre lágrimas, en contacto con RTP.

Informó que en Sayari, los transportistas varados, desde hace más de 40 días, no tienen alimentos, agua potable, ni medicamentos. Muchos presentan dolor de vesícula y de estómago, entre otros malestares.

“Somos rehenes, sin comida, sin baño y sin agua”, lamentó.

Explicó que, ante la falta de provisiones, su único alimento son papas acompañadas de phasa (arcilla comestible) que encontraron en las serranías. Asimismo, señaló que consumen agua del río, la cual hierven en una olla utilizando una garrafa que adquirieron a Bs 70.

“Somos presos de nuestros mismos compatriotas. Exigimos que nos salven de estar presos de estos bloqueos”, manifestó su compañero, Limbert.

El conductor indicó que aún no llegó hasta el sector de Sayari ninguna ayuda humanitaria e informó que ante la falta de medicamentos uno de los transportistas ya fue evacuado en una ambulancia.

La Defensoría del Pueblo informó este lunes que una caravana interinstitucional lleva asistencia humanitaria para los transportistas varados en los puntos de bloqueo en la ruta que conecta La Paz con Tambo Quemado.

Este lunes se cumplen 46 días de bloqueos de caminos en La Paz, por parte de sectores radicales que piden la renuncia del presidente democráticamente electo, Rodrigo Paz. Esta extrema medida también se registra en otras regiones del país, como Cochabamba, pese al llamado constante del Gobierno a dialogar para atender demandas y hallar una solución a los conflictos.