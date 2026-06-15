Bloqueos se endurecen en algunos puntos de La Paz y movilizados esperan definiciones de sus dirigentes

Este lunes, el país amaneció con 52 puntos de bloqueo, algunos han sido reforzados en La Paz, mientras que los movilizados esperan las determinaciones de sus dirigentes respecto a la protesta. Mientras, choferes y viajeros quedan rehenes en las carreteras.

La carretera La Paz-Desaguadero amaneció con un reforzado bloqueo. Los escombros y promontorios de tierra cubren el asfalto, dificultando el paso y se extiende por varios metros.

En Río Seco, lugar donde los bloqueos se habían levantado, hoy fue cerrado nuevamente por los movilizados, quienes usaron piedras y escombros. El dirigente de la Fejuve, Alberto Quelali, mencionó que se espera una determinación de parte de los altos ejecutivos de la COB y de los campesinos respecto a los bloqueos.

"Estamos aguardando, estos días se está haciendo reuniones, sin embargo, aún estamos en las carreteras de forma orgánica", indicó el dirigente a Urgente.bo.

Los bloqueos de su dirigencia se encuentran en la carretera hacia Laja y Desaguadero, el distrito 14 y 11, más la población de Kallutaka. En el distrito 8, los vecinos harán un cabildo este lunes en la tarde, ellos realizan un bloqueo en camino a Oruro. Asimismo, el distrito 14 y 7 bloquea camino hacia Copacabana, reportó Quelali.

En consecuencia, salidas hacia Desaguadero, Tiwanaku, Pucarani, Batallas, Peñas, Huarina, Huatajata, Achacachi, Sorata y comunidades intermedias permanece suspendida.

El fin de semana, en un cabildo de Jach'a Marka Viacha se decidió mantener los bloqueos hasta la renuncia del presidente. Resolvieron cavar zanjas y hacer una vigilancia permanente en los accesos principales.

El exdirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, David Mamani, informó que el fin de semana, en ampliados realizados, se ha determinado la masificación de las protestas.

La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene suspendido el cabildo en el que tomaría una decisión sobre los conflictos. Mientras, desde los ponchos rojos proponen un encuentro nacional con todos los actores de los bloqueos para tomar una decisión.