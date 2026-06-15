Bolivia y EEUU firman acuerdo para fortalecer lucha antinarcóticos

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ABI
Publicado el 15/06/2026 a las 22h38
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la noche de este lunes que Bolivia y Estados Unidos (EEUU) suscribieron una carta de acuerdo para el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

De acuerdo con el reporte oficial, este instrumento permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado.

La Cancillería remarcó que el objetivo del acuerdo es fortalecer las capacidades de las instituciones bolivianas encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y el combate al crimen organizado.

En ese marco, se indicó que Bolivia reafirma su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada frente a los desafíos comunes en materia de seguridad.

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