Bolivia inicia la jornada 46 de conflictos con 50 puntos de bloqueo en cinco departamentos

País
Unitel
Publicado el 15/06/2026 a las 11h20
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que los bloqueos persisten en las carreteras del país, este lunes 15 de junio, arrancando con 50 rutas obstaculizadas, según un reporte de Unitel.

De acuerdo a los datos del mapa de transitabilidad, las medidas de presión se concentran en cinco departamentos, siendo La Paz nuevamente el más afectado con 20, seguido de Cochabamba con 17 vías cortadas.

Oruro es otro de los departamentos afectados con siete puntos de bloqueo, mientras que Potosí tiene cinco rutas obstaculizadas y en Santa Cruz se mantiene un punto a la altura de San Julián, vía al Beni.

En esta jornada 46 de conflictos, el desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y demás insumos, sigue afectando a algunas regiones como La Paz y El Alto.

Ante esta situación, las propias centrales obreras departamentales ya demandan a su ente matriz encaminar un proceso de acercamiento con el Gobierno; sin embargo, la decisión aún se hace esperar, luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) volviera a suspender este domingo el ampliado nacional que debía analizar esa propuesta.

Desde la Confederación de Gremiales de Bolivia, el dirigente César González saludó la postura asumida por las centrales obreras departamentales y pidió que otros sectores sigan el mismo camino.

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