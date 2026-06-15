Cancillería argentina no reclama por expulsión de activistas

País
ERBOL
Publicado el 15/06/2026 a las 18h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Después de que autoridades bolivianas denegaron el ingreso de una delegación de activistas argentinos, la Cancillería de la República Argentina no emitió un reclamo, por el contrario consideró que la decisión del Estado boliviano se tomó en el marco de su soberanía.

La delegación estuvo integrada por políticos, militantes y activistas de la izquierda argentina, cuya permanencia fue denegada por Migración de Bolivia, por lo que fueron devueltos en un vuelo a Buenos Aires.

Según el comunicado de la cancillería de Argentina, la delegación tenía “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.

El documento menciona que las autoridades bolivianas verificaron “inconsistencias” entre las condiciones declaradas por la delegación para ingresar a Bolivia y sus actividades anunciadas públicamente. Además, se les observó el incumplimiento de requisitos exigidos por la legislación.

“En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo”, dice el comunicado oficial.

La cancillería argentina destacó también que su embajada y consulados “activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”.

El diputado de la izquierda argentina, Nicolás del Caño, criticó a su canciller y denunció que “no quieren que se conozca la verdad sobre la brutal represión del Gobierno boliviano”.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Viva junta extraordinaria
2
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
3
¿Cuándo bajarán los precios del petróleo?
4
Viva junta ordinaria
5
Noelia Zeballos gana su segundo título seguido de dobles en Brasil

Más en País

15/06/2026
Evistas presionan a la COB a continuar bloqueos y protestas
“Las movilizaciones tienen que continuar y la COB no puede dialogar al margen de las bases. Por tanto, si la COB decide dialogar, vamos a ver quién le hace...
Ver más
15/06/2026
Bolivia y EEUU firman acuerdo para fortalecer lucha antinarcóticos
El instrumento bilateral permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares, de EEUU a Bolivia, en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado.
Ver más
Los secretarios ejecutivos de las centrales obreras departamentales de Tarija y Santa Cruz cuestionan que el liderazgo de su instancia nacional se aleje de los intereses específicamente laborales.
Ver más
15/06/2026
Líderes codistas critican injerencia política en la COB
“Lejos de detenerse, los casos continúan”, señaló el vicepresidente al vincular el caso ‘narcomaderas’ con una presunta red de protección al narcotráfico “desde las más altas esferas del poder”.
Ver más
15/06/2026
Lara cuestiona retorno de la DEA y adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas
 Tras más de un mes de bloqueos de vías, el municipio de El Alto retorna a la normalidad de manera paulatina con más tránsito de vehículos y ferias abiertas en sus distintas zonas.
Ver más
15/06/2026
Reportan que El Alto retorna paulatinamente a la normalidad con más tránsito y ferias abiertas
Las autoridades bolivianas denegaron la permanencia en el país de una delegación argentina, integrada por políticos, militantes y activistas de izquierda, quienes pretendían llegar al país bajo el...
Ver más
15/06/2026
Deniegan permanencia en Bolivia a delegación argentina de activistas
En Portada
15/06/2026 País
Reportan que El Alto retorna paulatinamente a la normalidad con más tránsito y ferias abiertas
 Tras más de un mes de bloqueos de vías, el municipio de El Alto retorna a la normalidad de manera paulatina con más tránsito de vehículos y ferias abiertas en...
vista
15/06/2026 País
Bolivia y EEUU firman acuerdo para fortalecer lucha antinarcóticos
El instrumento bilateral permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares, de EEUU a Bolivia, en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado.
vista
15/06/2026 País
Bloqueos se endurecen en algunos puntos de La Paz y movilizados esperan definiciones de sus dirigentes
Este lunes, el país amaneció con 52 puntos de bloqueo, algunos han sido reforzados en La Paz, mientras que los movilizados esperan las determinaciones de sus...
vista
15/06/2026 País
Deniegan permanencia en Bolivia a delegación argentina de activistas
Las autoridades bolivianas denegaron la permanencia en el país de una delegación argentina, integrada por políticos, militantes y activistas de izquierda,...
vista
15/06/2026 País
Evistas presionan a la COB a continuar bloqueos y protestas
“Las movilizaciones tienen que continuar y la COB no puede dialogar al margen de las bases. Por tanto, si la COB decide dialogar, vamos a ver quién le hace...
vista
15/06/2026 País
COB suspende reunión por 2da vez y más sectores afiliados piden dialogar
Mientras en los últimos días las centrales obreras departamentales de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija expresaron su respaldo al diálogo con...
vista
Actualidad
“Las movilizaciones tienen que continuar y la COB no puede dialogar al margen de las bases. Por tanto, si la COB decide...
Ver más
15/06/2026 País
Evistas presionan a la COB a continuar bloqueos y protestas
El instrumento bilateral permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares, de EEUU a Bolivia, en cooperación técnica,...
Ver más
15/06/2026 País
Bolivia y EEUU firman acuerdo para fortalecer lucha antinarcóticos
Los secretarios ejecutivos de las centrales obreras departamentales de Tarija y Santa Cruz cuestionan que el liderazgo...
Ver más
15/06/2026 País
Líderes codistas critican injerencia política en la COB
“Lejos de detenerse, los casos continúan”, señaló el vicepresidente al vincular el caso ‘narcomaderas’ con una presunta...
Ver más
15/06/2026 País
Lara cuestiona retorno de la DEA y adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas
Deportes
El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido este lunes el título del peso ligero de...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Ilia Topuria pierde el título del peso ligero de la UFC en los jardines de la Casa Blanca
Cabo verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Con un juego modesto pero ordenado, mucha resistencia física...
Ver más
15/06/2026 Fútbol
¡Sorpresa total!: España no pudo con Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 del Mundial
Los familiares del destacado periodista deportivo Óscar Dorado confirmaron su fallecimiento este lunes, luego de haber...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Fallece el destacado periodista deportivo Óscar Dorado
Por segunda semana consecutiva Noelia Zeballos, la única tenista profesional femenina del país, ganó un título de...
Ver más
15/06/2026 Tenis
Noelia Zeballos gana su segundo título seguido de dobles en Brasil
Tendencias
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de...
Ver más
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,...
Ver más
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz obtuvo el éxito esperado, pese a que algunos libreros, editoriales y...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Reconociéndonos en las palabras