COB suspende reunión por 2da vez y más sectores afiliados piden dialogar

Mientras en los últimos días las centrales obreras departamentales de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija expresaron su respaldo al diálogo con el Gobierno,la Central Obrera Boliviana (COB) suspendió ayer, por segunda vez, su reunión en la que deberían tomarse importantes decisiones sobre el curso de los conflictos.

La COB atribuyó la postergación (sin fecha) del ampliado nacional a la falta de garantías para sus afiliados.

La dirigencias regionales piden al ente matriz de los trabajadores escuchar el mandato de sus bases y buscar una salida negociada al conflicto.

Uno de los puntos a tratarse en el ampliado de ayer era el análisis de si continuaban con sus bloqueos de carreteras o acceden a dialogar con el Gobierno.

Desde Sucre, el ejecutivo de la COD de Chuquisaca, Marcelo Torres, dijo que los representantes de los cinco departamentos hicieron llegar formalmente su posición por el diálogo al secretario ejecutivo nacional, Mario Argollo.

Torres explicó que las organizaciones regionales consideran que la estrategia de confrontación asumida hasta ahora no ha generado resultados favorables para los trabajadores y que corresponde priorizar la negociación, según un reporte de Erbol.

Bloqueo

En tanto, los otros grandes protagonistas de este conflicto, Evo Morales junto a los cocaleros del trópico de Cochabamba, y los campesinos de la federación Tupac Katari de La Paz, resolvieron el sábado continuar y radicalizar los bloqueos y cierre de carreteras en el país hasta que el presidente Rodrigo Paz renuncie.

El dirigente de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, adelantó que en el ampliado plantearía una “tregua social” orientada a abrir espacios de diálogo.

Además, algunos sectores decidieron negociar con el Gobierno independientemente. Uno de los casos más visibles fue el de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), que suscribió un acuerdo con el Ejecutivo y dio por concluidas sus demandas sectoriales.

Este lunes se cumplen 46 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante varios sectores al mando de la COB, exigiendo la renuncia del Presidente.

En redes sociales circula un video en el que dos mujeres junto a un adolescente increpan a los delegados de la COB que se dirigían a la reunión y lanzan tomates contra algunos asistentes, situación que provocó el reclamo de algunos dirigentes que pedían garantías para ingresar al ampliado.