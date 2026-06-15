Deniegan permanencia en Bolivia a delegación argentina de activistas

Las autoridades bolivianas denegaron la permanencia en el país de una delegación argentina, integrada por políticos, militantes y activistas de izquierda, quienes pretendían llegar al país bajo el argumento de verificar la situación de los derechos humanos en el marco del conflicto que se prolonga más de un mes.

Según relataron, llegaron al aeropuerto de Vir Viru en Santa Cruz y luego volaron hacia el aeropuerto de El Alto, donde la delegación fue retenida.

Los activistas fueron retornados por vía aérea a Viru Viru, pero además denunciaron que fue retenidos en el avión para ser deportados hacia Buenos Aires.

La delegación argentina negó que hayan pretendido ingresar al país en calidad de turistas, como les habrían acusado autoridades, sino que su intención era establecer una misión de derechos humanos.

Según una de las notificaciones, se decidió denegar la admisión en el país porque no presentaron requisitos como la reserva de hospedaje e itinerario.

El Ministerio de Gobierno, mediante comunicado, precisó que "se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación".

La autoridad aseguró que "las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados".

Integrantes de la delegación criticaron al Gobierno de Rodrigo Paz por la expulsión de Bolivia, al considerar que intentaría ocultar las vulneraciones a derechos humanos como presuntas detenciones arbitrarias.

Los activistas forman parte de partidos y organizaciones de izquierda, que son opositores al Gobierno de Javier Milei y que han llevado adelante manifestaciones de apoyo a las protestas en Bolivia. Denunciaron que, en las protestas bolivianas, secuestros, presos políticos y hasta asesinatos.