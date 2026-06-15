Emprenden caravana humanitaria para transportistas bloqueados en la ruta a Tambo Quemado

La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Cruz Roja Boliviana y Cáritas La Paz, puso en marcha este lunes una Caravana Interinstitucional de Asistencia Humanitaria destinada a brindar apoyo a transportistas que permanecen varados en distintos puntos de bloqueo de la carretera que conecta La Paz con Tambo Quemado.

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz en Bolivia (Cadetran), Álvaro Ayllón, agradeció la iniciativa y señaló que solo en el tramo hacia Curahuara de Carangas se estima la presencia de entre 800 y 1.000 camiones afectados por los bloqueos.

La iniciativa tiene como objetivo atender necesidades básicas de los conductores afectados por la prolongada interrupción de la transitabilidad mediante la entrega de alimentos y asistencia humanitaria a lo largo del recorrido.

Antes de la partida de la caravana, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a los sectores movilizados a permitir el tránsito seguro de la ayuda humanitaria.

“Esperamos que esta caravana pueda transitar sin contratiempos. Hacemos un llamado a quienes se encuentran movilizados para que permitan su paso, considerando que su único propósito es atender las necesidades más urgentes de transportistas que permanecen varados en carretera”, afirmó.

Por su parte, el representante de la Cruz Roja Boliviana, Reynaldo Ayala García, informó que la intervención permitirá asistir a cientos de conductores afectados por los bloqueos.

“Estamos realizando una nueva intervención humanitaria para asistir a los transportistas varados. Hemos preparado kits de alimentación para aproximadamente 500 conductores que se encuentran en distintos puntos de la ruta”, señaló.

En tanto, la representante de Cáritas La Paz, Elizabeth Ayllón, destacó el carácter solidario de la acción y la necesidad de apoyar a personas que permanecen alejadas de sus hogares en condiciones adversas.

“Muchos de estos conductores llevan semanas lejos de sus familias, enfrentando dificultades para acceder a alimentos y atención básica. Esta caravana busca aliviar, aunque sea parcialmente, esa situación”, manifestó.