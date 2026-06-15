Lara cuestiona retorno de la DEA y adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas

Después de que autoridades bolivianas denegaron el ingreso de una delegación de activistas argentinos, la Cancillería de la República Argentina no emitió un reclamo, por el contrario consideró que la decisión del Estado boliviano se tomó en el marco de su soberanía.

La delegación estuvo integrada por políticos, militantes y activistas de la izquierda argentina, cuya permanencia fue denegada por Migración de Bolivia, por lo que fueron devueltos en un vuelo a Buenos Aires.

Según el comunicado de la cancillería de Argentina, la delegación tenía “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.

El documento menciona que las autoridades bolivianas verificaron “inconsistencias” entre las condiciones declaradas por la delegación para ingresar a Bolivia y sus actividades anunciadas públicamente. Además, se les observó el incumplimiento de requisitos exigidos por la legislación.

“En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo”, dice el comunicado oficial.

La cancillería argentina destacó también que su embajada y consulados “activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”.

El diputado de la izquierda argentina, Nicolás del Caño, criticó a su canciller y denunció que “no quieren que se conozca la verdad sobre la brutal represión del Gobierno boliviano”.