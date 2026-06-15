Líderes codistas critican injerencia política en la COB

Los ejecutivos de las centrales obreras departamentales de Santa Cruz y Tarija, Sósimo Paniagua y Jaime Ortiz, respectivamente, rechazaron la intromisión política dentro de la Central Obrera Boliviana (COB) y llamaron a establecer el diálogo con base en los pliegos petitorios de los trabajadores, sin politizar las demandas.

“Aquí no somos evistas, no somos masistas. Somo una línea que estamos en la defensa de los derechos de los trabajadores”, aseveró Ortiz en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol, a tiempo de lamentar que se haya estigmatizado a la dirigencia cobista.

Recalcó que “no hay más Evo” en la COB y aseguró que no permitirán que Morales lleve adelante sus pretensiones.

Ortiz reprochó que el Gobierno al parecer sigue “preservando” a Evo para mantener un discurso en su contra. En ese marco, desafió a que las autoridades hagan cumplir las órdenes de aprehensión emitidas por la justicia en contra del expresidente del Estado.

A su turno, Paniagua señaló que la política partidaria es distinta de las demandas de los trabajadores. Denunció que políticos se han metido y se han aprovechado de la COB.

Advirtió que los políticos partidarios son los que no permiten la instalación de mesas de diálogo y persisten con la demanda de la renuncia del presidente.

Paniagua aclaró que la COB no ha pedido la renuncia del presidente. “En ningún ampliado se aprobó eso, nadie está en contra del Ejecutivo, más al contrario, estamos apoyando que retome la iniciativa del pliego nacional”.

El dirigente cruceño señaló que el Gobierno debe dar las garantías a los ejecutivos nacionales para retomar el diálogo en base al pliego petitorio y, de esa manera, “bajar un poco el clima convulsionado que está viviendo el país”.