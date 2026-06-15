Reportan que El Alto retorna paulatinamente a la normalidad con más tránsito y ferias abiertas

Tras más de un mes de bloqueos de vías, el municipio de El Alto retorna a la normalidad de manera paulatina con más tránsito de vehículos y ferias abiertas en sus distintas zonas.

En contacto con los periodistas, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, informó este lunes que se registra normalidad en los distritos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; sin embargo, aún se observa sectores movilizados en los distritos 7 y 14.

"Hay normalidad en los distritos mencionados, por lo que ya inclusive las ferias han vuelto a restablecerse. Hoy (lunes) en el puente Vela, la feria se realiza con total normalidad", afirmó la autoridad.

En ese contexto, Roca pidió a la población de El Alto rearticular nuevamente sus actividades.

"Basta de pérdidas millonarias, ahora es tiempo de trabajar", dijo.

La semana pasada, el secretario municipal de Infraestructura Pública, Javier Coaquira, indicó que se estima un daño económico de al menos Bs 2 millones por los destrozos causados al ornato público en la urbe alteña por los manifestantes.

En un recorrido por la feria 16 de Julio, el domingo, la ABI constató que el comercio volvió a reanudarse, en comparación con domingos y jueves anteriores en los que se registraba bloqueos en diferentes zonas.

Este lunes se cumplen 46 días de bloqueos de caminos en La Paz por parte de sectores radicales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta extrema medida también se registra en otras regiones del país, pese al llamado constante del Gobierno a dialogar para atender demandas y hallar una solución a los conflictos.

No obstante, los puntos de bloqueo redujeron de 103 registrados a inicios de este mes a 52 este lunes, de acuerdo con el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).