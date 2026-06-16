Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó ayer la existencia de 52 puntos de bloqueos en el país, 40 menos que el tope de la anterior semana cuando hubo hasta 92 cierres de vías.

Paralelamente, en varios departamentos del país los sectores movilizados anunciaron cuarto intermedio en la realización de los bloqueos o directamente abandonaron los puntos de cierre. La ABC informó que hizo limpieza de escombros en 25 lugares.

Los desbloqueos voluntarios ocurrieron en algunas zonas de El Alto, Aiquile, Potosí y otras.

Para algunos legisladores, el abandono de los bloqueos es una señal de cansancio de los movilizados luego de 47 días de bloqueo.

Sin embargo, persiste la paralización en el país por el bloqueo de carreteras dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), los campesinos de la federación Túpac Katari de La Paz, los cocaleros del trópico y otros sectores.

Esta pendiente la postura de la COB frente a las medidas de presión luego que cinco centrales departamentales de trabajadores pidieran al Ejecutivo nacional dialogar con el Gobierno.

El ampliado de la COB para tomar decisiones fue suspendido en dos ocasiones el fin de semana. Legisladores afines al oficialismo afirmaron ayer que la COB atraviesa una etapa de división interna,

El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, sostuvo que la suspensión del ampliado convocado por la COB refleja contradicciones dentro de la organización sindical.

“Imagínense a los dirigentes pidiendo garantías para su seguridad. Es el colmo. Tienen la obligación de llevar adelante su ampliado o ser aprehendidos. Ya está de buen tamaño que Argollo se victimice cuando es un criminal”, afirmó.

La diputada Elena Pachacutec, también de Unidad, señaló que el desgaste del conflicto comienza a reflejarse tanto en las bases movilizadas como en los propios dirigentes sindicales.

“Hay un desgaste de parte del Gobierno y de estos grupos radicales. Hay una impotencia de la población y de los mismos bloqueadores de base porque sus ejecutivos no les dijeron la verdad. No hay un pliego de las Fejuves, de las organizaciones campesinas ni de la COB”, sostuvo.

Aiquile

Los sectores movilizados que instalaron un punto de bloqueo en el municipio de Aiquile, definieron dar un cuarto intermedio de 72 horas y levantaron la medida desde ayer.

Determinaron exigir el retiro de todos los procesos contra los dirigentes de las regionales y el compromiso de la alcaldía para el control de la venta de combustible para Aiquile.

Con la habilitación de esta vía, que conecta a Sucre con Cochabamba y Santa Cruz, se permite restablecer el tránsito vehicular en esta región del país y con ello el suministro entre el occidente y el oriente de Bolivia.