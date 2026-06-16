Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas

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Publicado el 16/06/2026 a las 14h10
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Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente Rodrigo Paz para que garantice la libre transitabilidad en todo el territorio nacional ante los bloqueos que afectan al transporte. El dirigente pidió al mandatario que tome acciones inmediatas y sostuvo que la situación se ha vuelto "intolerable".

"Nosotros hemos mandado una carta al presidente después de haber dado las 48 horas de plazo para que resuelva los problemas que tenemos en todas las carreteras del país, porque el pueblo boliviano conoce perfectamente que tiene al transporte secuestrado, tomados de rehenes en todas las carreteras del país", dijo Gómez en conferencia de prensa.

Hace días, este sector dio un ultimátum de 48 horas al Gobierno para que pacifique el país. Gómez lamentó que hasta el momento no exista una solución al conflicto y afirmó que la situación se está agravando debido a los bloqueos que ya superan los 40 días en distintas carreteras del país.

"Hay muchos compañeros del sector bloqueador que se están retirando. Por eso digo, ratifico esta carta que mandé al presidente para que garantice la libre transitabilidad a todo el territorio nacional (...). Vamos a hacer las representaciones correspondientes porque es intolerable", resaltó el dirigente.

Gómez señaló que el transporte interdepartamental atraviesa una situación complicada debido a las deudas con entidades financieras, el pago de salarios a conductores y otras obligaciones económicas que continúan acumulándose mientras persisten las restricciones en las carreteras.

En los últimos días, choferes varados en distintos puntos del país denunciaron las dificultades que enfrentan debido a los bloqueos. Algunos reportaron problemas para acceder a alimentos y agua, por lo que solicitaron a las autoridades encontrar una solución que permita restablecer la circulación en las principales rutas nacionales.

El dirigente reiteró su pedido al Gobierno para que garantice el derecho al trabajo y la libre transitabilidad, argumentando que miles de transportistas continúan afectados por las medidas de presión instaladas en diferentes regiones del país.

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