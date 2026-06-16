Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas

La Caravana Humanitaria llegó ayer hasta Patacamaya, en La Paz, para brindar asistencia, y distribuir alimentos y otros insumos a los choferes que quedaron varados en las carretas por los bloqueos.

Conformada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Rojas y Caritas La Paz, llevaron hasta las carreteras agua, medicamentos, alimentos y otros insumos para al menos 100 transportistas varados.

“Destacamos la concertación que permite el paso seguro de la ayuda humanitaria en ruta. La protección de los derechos humanos siempre debe estar por encima de toda circunstancia”, dice el comunicado de la Defensoría.

Asimismo, informaron que la caravana continúa su recorrido hacia Tambo Quemado, y prevén asistir a aproximadamente 500 personas durante todo su camino.

“Esperamos que esta caravana pueda transitar sin contratiempos. Hacemos un llamado a quienes se encuentran movilizados para que permitan su paso, considerando que su único propósito es atender las necesidades más urgentes de transportistas que permanecen varados en carretera”, dijo el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Alivio

La caravana busca aliviar a los transportistas que permanecieron más de 40 días en distintas carreteras del departamento.

La caravana, de vehículos y ambulancias con banderas blancas, lleva kits básicos para los choferes.

Parte de Bolivia se encuentra bloqueada desde hace más de un mes por algunos sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz y en las carreteras están atrapados muchos choferes sin acceso a insumos básicos.

Durante los últimos días se conocieron, de manera pública, desgarradores testimonios de sobrevivencia de los conductores bloqueados e incluso algunos de ellos perdieron la vida.

En medio de esta crítica situación se activa la caravana interinstitucional con ayuda humanitaria.

La Cruz Roja exhortó a los bloqueadores a permitir el paso de la caravana : “Pedimos a todos los ciudadanos que están en el camino, déjennos pasar, esperamos la solidaridad de los ciudadanos para llegar hasta donde nos propusimos”, dijo un representante de la Cruz Roja Boliviana.