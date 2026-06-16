Paz: “el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”

El presidente Rodrigo Paz Pereira defendió este martes el diálogo como mecanismo para solucionar el conflicto de los bloqueos, incluso por encima del uso de la fuerza.

“Hay una ley que nos ampara, bajo la Constitución, para tomar una serie de acciones, pero en los tiempos. Hoy día, el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, dijo Paz tras una reunión con la dirigencia de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz.

Paz Pereira comentó que los bloqueos están disminuyendo en todo el país: “queda muy poco, queda creo uno en Potosí, Oruro está desbloqueando ya parte y todo es un trabajo de ir dialogando”.

El mandatario señaló que existen sectores con reivindicaciones justas, pero hay “grupos” que asumieron una “actitud política” con mandato desde el Chapare.

Pidió a los sectores con reivindicaciones justas que sigan su línea y no se dejen infiltrar “con aquellos que son pagados”. Denunció que, incluso, se llegan a soluciones con causas justas y “los infiltrados desordenan los procesos”.

De todas maneras, ratificó que tiene fe en el diálogo para solucionar el conflicto.

Enfatizó que es un “parto difícil”, pero considera que “de aquí en más, el bloqueo ya no va a tener un efecto para dar soluciones”.

Consultado sobre los pedidos de declarar estado de excepción, Paz insistió con aportar al diálogo, pero también la Constitución será aplicada a quienes no se amparen en la norma.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, expresó la preocupación de los trabajadores ante las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos y el riesgo de cierre de empresas.

"La preocupación de los trabajadores cruceños es que después de este bloqueo, el daño económico que le hace al país, la secuencia de despido de trabajadores por cierre de empresa", manifestó.