Paz: “el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”

País
ERBOL
Publicado el 16/06/2026 a las 18h23
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente Rodrigo Paz Pereira defendió este martes el diálogo como mecanismo para solucionar el conflicto de los bloqueos, incluso por encima del uso de la fuerza.

“Hay una ley que nos ampara, bajo la Constitución, para tomar una serie de acciones, pero en los tiempos. Hoy día, el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, dijo Paz tras una reunión con la dirigencia de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz.  

Paz Pereira comentó que los bloqueos están disminuyendo en todo el país: “queda muy poco, queda creo uno en Potosí, Oruro está desbloqueando ya parte y todo es un trabajo de ir dialogando”.

El mandatario señaló que existen sectores con reivindicaciones justas, pero hay “grupos” que asumieron una “actitud política” con mandato desde el Chapare.

Pidió a los sectores con reivindicaciones justas que sigan su línea y no se dejen infiltrar “con aquellos que son pagados”. Denunció que, incluso, se llegan a soluciones con causas justas y “los infiltrados desordenan los procesos”.

De todas maneras, ratificó que tiene fe en el diálogo para solucionar el conflicto.

Enfatizó que es un “parto difícil”, pero considera que “de aquí en más, el bloqueo ya no va a tener un efecto para dar soluciones”.

Consultado sobre los pedidos de declarar estado de excepción, Paz insistió con aportar al diálogo, pero también la Constitución será aplicada a quienes no se amparen en la norma.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, expresó la preocupación de los trabajadores ante las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos y el riesgo de cierre de empresas.

"La preocupación de los trabajadores cruceños es que después de este bloqueo, el daño económico que le hace al país, la secuencia de despido de trabajadores por cierre de empresa", manifestó.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La resistencia de Israel siembra dudas sobre el futuro del pacto de paz
2
Incautan en Brasil cocaína boliviana con escolta satelital
3
Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas
4
COB manda al Gobierno una “conminatoria para la pacificación”
5
Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados

Lo más compartido

1
Viva junta extraordinaria
2
Bolivia despide a Luis Paiva, fundador de Kory Huayras: el folclore nacional está de luto
3
¿Cuándo bajarán los precios del petróleo?
4
La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial
5
Viva junta ordinaria

Más en País

16/06/2026
Gobierno a la COB: “Los esperamos a las 9 de la mañana”
La cita es para este miércoles. El Ejecutivo celebra la posibilidad de dialogar con los líderes de la organización sindical movilizada desde hace 47 días, y...
Ver más
16/06/2026
Gobierno asistirá a diálogo con la COB, “pero sin condiciones”
El ministro de Relaciones Exteriores responde a la “conminatoria” de la Central Obrera y pide una negociación “transparente y realista”.
Ver más
“Tiene que ser atendida de manera inmediata (...) si existe la intención política de solucionar este problema”, declaró el líder cobistya Mario Argollo. Mientras, continúan movilizados exigiendo la...
Ver más
16/06/2026
COB manda al Gobierno una “conminatoria para la pacificación”
Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente Rodrigo Paz para que garantice la libre transitabilidad en todo el territorio...
Ver más
16/06/2026
Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó ayer la existencia de 52 puntos de bloqueos en el país, 40 menos que el tope de la anterior semana cuando hubo hasta 92 cierres de vías.
Ver más
16/06/2026
Bloqueos bajan a 52 y legisladores ven cansancio en filas de los movilizados
La Caravana Humanitaria llegó ayer hasta Patacamaya, en La Paz,  para brindar asistencia, y distribuir alimentos y otros insumos a los choferes que quedaron varados en las carretas por los bloqueos.
Ver más
16/06/2026
Caravana humanitaria alivia a choferes varados con agua, alimentos y medicinas
En Portada
16/06/2026 País
Gobierno asistirá a diálogo con la COB, “pero sin condiciones”
El ministro de Relaciones Exteriores responde a la “conminatoria” de la Central Obrera y pide una negociación “transparente y realista”.
vista
16/06/2026 País
COB manda al Gobierno una “conminatoria para la pacificación”
“Tiene que ser atendida de manera inmediata (...) si existe la intención política de solucionar este problema”, declaró el líder cobistya Mario Argollo....
vista
16/06/2026 País
Paz: “el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”
El presidente de Bolivia se reunió la tarde de este martes con el secretario ejecutivo de la COD de Santa Cruz.
vista
16/06/2026 Seguridad
En un vídeo, encapuchados armados amenazan a Paz y exigen su renuncia
Un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego en mano difundió un video en el que amenazan al presidente Rodrigo Paz, exigiendo su renuncia y...
vista
16/06/2026 País
Bloqueos: choferes envían carta a Paz y exigen garantizar la libre transitabilidad en rutas
Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, envió una carta al presidente Rodrigo Paz para que garantice la libre...
vista
16/06/2026 Fútbol
¡Sexta jornada de la Copa mundial!
Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las selecciones de Francia y Argentina, en una...
vista
Actualidad
La cita es para este miércoles. El Ejecutivo celebra la posibilidad de dialogar con los líderes de la organización...
Ver más
16/06/2026 País
Gobierno a la COB: “Los esperamos a las 9 de la mañana”
El ministro de Relaciones Exteriores responde a la “conminatoria” de la Central Obrera y pide una negociación “...
Ver más
16/06/2026 País
Gobierno asistirá a diálogo con la COB, “pero sin condiciones”
El presidente de Bolivia se reunió la tarde de este martes con el secretario ejecutivo de la COD de Santa Cruz.
Ver más
16/06/2026 País
Paz: “el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”
Durante 60 días están suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, las fuerzas...
Ver más
16/06/2026 Mundo
Noboa impone nuevo estado de excepción en casi la mitad de Ecuador
Deportes
Hoy, martes 16 de junio, se disputan partidos de gran nivel en el Mundial 2026 con los esperados debuts de las...
Ver más
16/06/2026 Fútbol
¡Sexta jornada de la Copa mundial!
La sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con cuatro encuentros para completar la primera ronda de...
Ver más
16/06/2026 Fútbol
La vigente campeona del mundo y el verdugo de Bolivia hacen su debut en el Mundial
El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido este lunes el título del peso ligero de...
Ver más
15/06/2026 Multideportivo
Ilia Topuria pierde el título del peso ligero de la UFC en los jardines de la Casa Blanca
Cabo verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Con un juego modesto pero ordenado, mucha resistencia física...
Ver más
15/06/2026 Fútbol
¡Sorpresa total!: España no pudo con Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 del Mundial
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
Un total de 14 filmes forman parte del Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos “Bajo nuestra piel”.
Ver más
16/06/2026 Cultura
Cine: en marcha Festival “Bajo nuestra piel”
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de...
Ver más
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,...
Ver más
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino