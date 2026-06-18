Campesinos Túpac Katari instruyen una "tregua humanitaria" de 24 horas en los bloqueos

La Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz instruyó ejecutar una "tregua humanitaria" de 24 horas en los bloqueos, que este jueves cumplen 49 días de la medida de presión.

"A los 20 ejecutivos provinciales y comité de Túpac Katari y Bartolina Sisa, una tregua humanitaria de 24 horas, ser solidarios con la población que está sufriendo varados en caminos, manteniendo las movilizaciones permanentes en los puntos bajo la coordinación con comité de movilizaciones", señala parte del instructivo.

Este jueves, el sector campesino que está movilizados en las carreteras realizó un cabildo con la participación del dirigente de los Túpac Katari, Vicente Salazar, quien es uno de los impulsores visibles de las movilizaciones nacionales.