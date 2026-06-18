Ministerio recuerda que este lunes 22 de junio no se trabaja

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social recuerda este jueves que el feriado nacional del 21 de junio, por la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, será trasladado al lunes 22 de junio debido a que la fecha coincide este año con un domingo.

Mediante un comunicado, esa cartera de Estado informa que la modificación se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo N° 5521, del 13 de enero de 2026, que dispone el traslado de los feriados nacionales cuando estos caen en domingo.

“El 21 de junio se constituye en Feriado Nacional con motivo de celebrarse el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño; en tal sentido, considerando que dicha fecha cae en domingo, por mandato del Decreto Supremo N° 5521 de 13 de enero de 2026, se traslada el Feriado Nacional al lunes 22 de junio”, enuncia el comunicado.

La celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño forma parte de las festividades reconocidas oficialmente en el país y se conmemora cada 21 de junio con actos ceremoniales y culturales en distintos puntos del territorio nacional.