Paz expresa optimismo sobre encuentros con la COB

El presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró este jueves que los encuentros entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) se desarrollan "de buena manera" y expresó su confianza en alcanzar consensos con organizaciones nacionales.

"Entendemos que pronto tendremos también acuerdos con organizaciones nacionales porque se están llevando de buena manera, por ejemplo, con la Central Obrera Boliviana, encuentros y acuerdos sobre temas de orden nacional", afirmó durante la firma de un convenio con los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri.

El primer mandatario destacó el acuerdo alcanzado con Colquiri y recordó que un día antes también se suscribió un convenio con los trabajadores de Huanuni. Señaló que el Gobierno continuará dialogando con cada uno de los sectores para resolver sus demandas.

El Gobierno y la COB mantienen un diálogo en cuarto intermedio para buscar una salida al conflicto por los bloqueos que sobrepasan los 40 días.

Mientras el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó que las negociaciones impliquen "impunidad" para los detenidos o un "cogobierno" con la organización, el ejecutivo cobista, Mario Argollo, ratificó la voluntad de alcanzar acuerdos, aunque cuestionó esas declaraciones por considerar que "echan leña al fuego".

Ambas partes mantienen una comisión para analizar la situación de los aprehendidos, cuya liberación es una de las principales demandas de la COB.