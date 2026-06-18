Senado aprueba ley de apoyo financiero excepcional para gobernaciones

La Cámara de Senadores aprobó este jueves, en su estación en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N.º 076/2025-2026 de Apoyo Presupuestario Financiero Excepcional a favor de los nueve gobiernos autónomos departamentales. La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento conforme al procedimiento legislativo.

La propuesta tiene por objeto establecer un mecanismo excepcional y temporal de apoyo financiero para las gobernaciones que enfrentan problemas de liquidez debido a la disminución de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), situación que ha afectado la ejecución de programas, proyectos y servicios bajo competencia departamental.

Durante el debate, la iniciativa recibió un amplio respaldo del pleno. En la estación en grande fue aprobada por unanimidad y, durante su tratamiento en detalle, varios de sus artículos también obtuvieron el voto unánime de las y los senadores, reflejando coincidencias respecto a la necesidad de brindar una respuesta financiera a los gobiernos departamentales.

Recursos necesarios

Según el informe de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, la medida mantiene un carácter “excepcional, temporal y focalizado”, y no modifica de manera permanente el régimen de distribución del IDH ni altera el destino ordinario de los recursos hidrocarburíferos. Asimismo, establece que el financiamiento provendrá de recursos acumulados en la gestión 2025 del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, destacó que la norma permitirá que recursos vinculados al IDH lleguen nuevamente a los departamentos para fortalecer áreas sensibles para la población. “Los recursos del IDH se usan justamente para fines sociales, ya sea inversión o gasto en temas que tienen que ver con educación, salud y seguridad ciudadana”, señaló durante la sesión.

Por su parte, el senador Fernando Pareja, proyectista de la iniciativa junto a la senadora Tatiana Áñez, afirmó que la propuesta responde a una necesidad real de las regiones y busca garantizar la continuidad de servicios, proyectos y obligaciones asumidas por las gobernaciones. “No hay ningún interés ni color político en esta ley; simplemente buscamos que estos recursos lleguen a todas las regiones sin distinción”, sostuvo.

Con su aprobación en la Cámara de Senadores, la propuesta avanza a una nueva etapa legislativa y abre la posibilidad de dotar a los gobiernos departamentales de una herramienta extraordinaria para enfrentar las restricciones financieras derivadas de la caída de los ingresos hidrocarburíferos.