50 días de bloqueo trajo 14 muertos y $us 2.700 millones en pérdidas económicas

Hoy, viernes 19 de junio, se cumplen 50 días de bloqueos y movilizaciones con un panorama sombrío en el país con cuantiosas pérdidas para los sectores que mueven la economía, escasez de productos para población y situaciones extremas de abandono en las carreteras de transportistas que quedaron bloqueados en las carreteras del país.

Si bien la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno han establecido una mesa de diálogo para terminar con el conflicto, los bloqueos persisten y las afectaciones a la población y a la economía, también.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hay una reducción gradual de los cortes de carreteras y todavía persisten al menos 46 puntos en el país. Los primeros días de junio la cantidad de bloqueos sobrepasó la centena.

Pese a la reducción de los puntos de bloqueo, el país continúa paralizado.

Pérdidas

Los empresarios cifran las pérdidas en más de 2.700 millones de dólares además de advertir el rompimiento de las cadenas de producción y comercialización. El turismo es uno de los más afectados.

Sectores productivos, agrícolas, transportistas, comerciantes y empresarios han denunciado pérdidas económicas millonarias debido a la paralización del transporte de mercancías, las dificultades de abastecimiento y el incremento de los costos logísticos.

Derechos

La Defensoría del Pueblo cuantificó, desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio, 14 personas fallecidas por los bloqueos debido a complicaciones y falta de auxilio.

Según el informe de la Defensoría, los derechos de las personas que fueron vulnerados en estos 50 días de bloqueos son: derecho a la vida e integridad personal, derecho a la salud, derecho a la alimentación adecuada y al agua, derecho a la libre circulación y derecho al trabajo en condiciones dignas.

Transporte

El transporte pesado es uno de los sectores más golpeados por la crisis. Dirigentes del sector estiman que aproximadamente 7.000 camiones permanecen atrapados en carreteras del país desde hace varias semanas.

Los conductores denunciaron falta de alimentos, agua potable, medicamentos y acceso a servicios básicos, además de pérdidas diarias de entre Bs 4.000 y 5.000 por vehículo inmovilizado.