Bolivia sufre 50 días de bloqueos y se registran 41 rutas cortadas en cinco departamentos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informo que Bolivia cumple 50 días de movilizaciones este 19 de junio y que hay 41 puntos de bloqueos que se mantienen en las carreteras de cinco departamentos, según un reporte de Unitel.

Hasta las 06:00 horas de este viernes, La Paz registraba 17 rutas obstaculizadas, de acuerdo al mapa de transitabilidad, mientras que en Cochabamba tiene 14 vías cortadas, siendo los departamentos más afectados.

Por su parte, en Oruro hay siete puntos de bloqueo, mientras que en Santa Cruz se registran dos y en Potosí el número bajó a un corte de ruta.

Las medidas de presión son lideradas por sectores campesinos y afines a la Central Obrera Boliviana (COB) que inició un diálogo con el Gobierno, que está en cuarto intermedio desde el miércoles y hasta el momento no tiene una fecha para que se reanude.

Mientras tanto, los sectores productivos, de transporte y el resto de la población sufren las consecuencias de estas determinaciones que impiden el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y demás insumos.

Asimismo, las víctimas fatales se incrementan a consecuencia de los bloqueos, luego de que pacientes no pudieran pasar para llegar hasta los hospitales en busca de atención.