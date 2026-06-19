Diputados aprueban crédito de $us 118,5 millones para obras viales y lo remiten al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley para un préstamo de más de $us 118 millones del Banco Mundial destinado a obras viales en el país. La iniciativa, denominada "Resiliencia Climática en el Sector Vial", fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión.

"Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión", señaló Roberto Castro Salazar, presidente de la Cámara de Diputados.

El crédito asciende a $us 118,5 millones y beneficiará a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. Asimismo, se autorizó al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del convenio de préstamo.

La iniciativa fortalecerá la capacidad institucional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y financiará seis estudios de preinversión para futuros proyectos viales.

Además, se ejecutarán obras destinadas a mejorar la conectividad y la seguridad del transporte, entre ellas la construcción del puente Chimoré-Ivirgarzama, la reconstrucción del puente Guanay y la rehabilitación de la carretera El Salto-Monteagudo.

La ABC prevé financiar seis estudios de diseño técnico de preinversión para los tramos Sucre-Poroma-Puente Chayanta-Toro Toro (186 km), Chivé-Porvenir (151 km) y Vinto-Sacambaya (175 km). También contempla la rehabilitación de la ruta Yucumo-Rurrenabaque (101 km), la vía Cotapata-Santa Bárbara (50 km) y la doble vía La Paz-Oruro (203 km), que en conjunto suman aproximadamente 866 kilómetros de la Red Vial Fundamental.