Gobierno y COB firman acuerdo

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron la noche de este viernes un acuerdo que incluye el cese inmediato de los bloqueos ejecutados por esa organización sindical. Su líder, Mario Argollo anunció esa decisión y llamó a los dirigentes de la federación de campesino paceños Túpac Katari a asumir una determinación similar.

Al salir de la firma, el ejecutivo cobista Mario Argollo anunció que se levantan las medidas de presión.

"Quiero manifestar a todos nuestros afiliados a nivel nacional, tomando el respeto siempre de nuestros hermanos de las 20 provincias, que también son orgánicos, y la COB también es orgánica, que a partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito", dijo Argollo.

El conflicto comenzó el 1 de mayo cuando la COB declaró paro general. Desde entonces, las medidas de presión se agudizaron con bloqueos de caminos que exigían la renuncia del presidente Paz.

Argollo argumentó que se ha acercado al Gobierno al ver la necesidad de pacificar el país. “No nos podíamos permitir como compañeros trabajadores, campesinos, obreros enfrentarnos entre bolivianos”.

Lamentó que las movilizaciones se han empezado a “ensuciar” con temas políticos y eso no se lo puedo permitir.

“Estamos haciendo esto para que no se desame sangre. No queremos que esto llegue a un estado de excepción”, señaló el dirigente.

Negó ser un traidor y señaló que se debe cuidar a las bases.

Al resto de sectores, el dirigente exhortó: “acudamos al diálogo. No permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”.

Plazo de 90 días

Argollo explicó que el Gobierno tiene plazo de 90 días para cumplir con los compromisos, si no el “pueblo lo juzgará”.

“Esta lucha no ha sido de balde. Hemos hecho prevalecer lo que significa el respeto a la tierra con la abrogación de la 1720, también estamos garantizando la protección a nuestra Constitución Política del Estado. También estamos protegiendo lo que significan nuestros recursos naturales y que las leyes y decretos sean consultadas por el pueblo. En ese sentido, creemos que es una gran ganancia que en su momento no se estaba tomando en cuenta”, agregó.

El presidente Rodrigo Paz ponderó el diálogo como mecanismo para el acuerdo y expresó su reconocimiento a la población que atravesó los momentos difíciles.