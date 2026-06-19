Liberación de detenidos dilata diálogo; el Gobierno rechaza amnistía general

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, continuaron ayer el segundo día de negociaciones a través de sus equipos jurídicos para liberar a los detenidos durante las movilizaciones y bloqueos.

Mientras la COB pide amnistía general para los detenidos, el Gobierno rechaza esa opción y asegura que se debe analizar caso por caso, porque están acusados de diferentes delitos.

En tanto, del tema de fondo del diálogo que es el fin del bloqueos de carreteras y el análisis de las demandas de la COB, aún no se habló en la mesa de diálogo.

Anoche, tras la firma de un acuerdo con los mineros de Colquiri, Rodrigo Paz señaló que “pronto” se llegará a acuerdos con la COB, con la que, dijo, se está llevando las reuniones “de buena manera”.

Horas antes el Ejecutivo de la entidad de los trabajadores, Mario Argollo, dijo que “no nos estamos descuidando de los compañeros (detenidos), estamos haciendo el seguimiento, pero a la par también se está conformando una comisión para ir avanzando en los demás puntos, así para ganar tiempo”.

“ Van a trabajar por tiempo y materia para acelerar y, una vez que ya tengamos a los compañeros en libertad, para poder avanzar en los otros temas”, manifestó.

Argollo agregó que el país necesita soluciones, “necesita certezas, necesita una luz también al final del túnel”, dijo.

Sin embargo, ninguna de las partes informó sobre un avance concreto en las negociaciones.

En tanto, a 50 días del inicio de la presión de varios sectores bajo el liderazgo de la COB, los bloqueos en las carreteras se mantienen.

El dirigente de la COB lamentó que la liberación de detenidos en las protestas “han tropezado con dificultades”.

“Nos ha molestado mucho la intervención del ministro (José Luis) Lupo. No queremos entorpecer la negociación, pero cuando hacemos ese tipo de comentarios, ese tipo de declaraciones, es echar leña al fuego”, sostuvo.

Argollo se refería a la declaración que Lupo hizo ayer de que la única condición para instalar una mesa de diálogo entre el gobierno y la COB es el levantamiento de los bloqueos, a tiempo de rechazar el pedido de que se otorgue una amnistía a los dirigentes aprehendidos durante las protestas.

Lupo rechazó la exigencia de liberar a todos los detenidos. Argumentó que varios de ellos enfrentan investigaciones por hechos de violencia, daños a bienes públicos y privados y agresiones contra ciudadanos y efectivos policiales.

“Se hará un esfuerzo, pero no se puede establecer una amnistía general porque son condiciones absurdas. Todos sabemos que aquí se han cometido delitos”, dijo.

Lupo recordó que un policía perdió la visión de un ojo tras una golpiza y otra uniformada permanece hospitalizada por un golpe en la cabeza, por lo que consideró inviable un perdón generalizado.