Prohíben fogatas y quemas en todo el país por la festividad de San Juan

El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente prohibió el encendido de fogatas y toda forma de quema en el territorio nacional antes, durante y después de la festividad de San Juan y otras fiestas patronales de junio.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 166/2026, emitida el 17 de junio, con el objetivo de prevenir la contaminación del aire, proteger la salud de la población y evitar daños al medioambiente.

La disposición estará vigente los días 22, 23 y 24 de junio e impide la quema de materiales combustibles como plásticos, llantas, gomas, aceites, residuos sólidos y otros elementos que generen emisiones contaminantes, tanto en espacios públicos como privados.

También restringe el uso de especies forestales y material vegetal como inflamable, especialmente cuando se trate de especies protegidas o en riesgo.

Además, la prohibición alcanza a los juegos pirotécnicos y artificiales que produzcan contaminación atmosférica o acústica, o que afecten la salud humana, la fauna silvestre y los animales domésticos.

La disposición advierte que el incumplimiento dará lugar a sanciones administrativas, civiles o penales, de acuerdo con la normativa vigente.

En ese contexto, el Gobierno instruyó a las gobernaciones y alcaldías desarrollar tareas de prevención, control, sensibilización y fiscalización para garantizar el cumplimiento de la norma.