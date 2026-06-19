Tiahuanaco cancela actividades de Año Nuevo Aymara; reporta pérdidas de casi Bs 10 millones

Este 21 de junio se celebra el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. Tiahuanaco suele ser anfitrión para dar la bienvenida a miles de personas que reciben el solsticio de invierno; sin embargo, debido a los conflictos que se vive en el departamento de La Paz, la celebración del 2026 no contará con visitantes por lo que el municipio reducirá actividades y tendrá una pérdida de casi Bs 10 millones.

"Nos afecta organizar y realizar, así como se solía hacer hace años atrás este gran evento como es el Willka Kuti, Año Nuevo Aymara 5.534. No hay acceso para que los visitantes puedan venir y estar presentes en este acto tan importante", informó el alcalde de Tiahuanaco, Felipe Chura, a Urgente.bo.

La autoridad municipal señaló que en conmemoración a la fecha y la importancia que tiene para la región, se realizarán los rituales correspondientes; no obstante, no habrá festivales ni la velada nocturna que suele realizarse cada año.

"Lamentablemente por estos bloqueos prácticamente todo el trayecto de la carretera Río Seco - Desaguadero está inaccesible y completamente bloqueada. Se podría pasar por algunas vías, pero es con riesgo a la integridad de los hermanos y hermanas que nos visitan.

Debido a esto, el alcalde informó que la pérdida económica que causa la cancelación de la festividad, ronda los 10 millones de bolivianos entre transportistas, comerciantes, hoteles, gastronomía y mucho más.

Chura recordó que el Año Nuevo Aymara es muy importante en Tiahuanaco debido a que es un momento para agradecer a la Madre Tierra, recibir la buena energía de los primeros rayos del sol y pedir buena prosperidad y buenas cosechas para todas las familias.

"Es un evento único y obviamente no pude dejarse pasar pese a las circunstancias. Va a ser con poca concentración de hermanos y hermanas que lograrán asistir a este evento", finalizó.