Tuto pide “escarmiento” y no “impunidad” para bloqueadores

El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, criticó la estrategia del Gobierno en la gestión del conflicto de los bloqueos de caminos y pidió que se lo supere con “escarmiento” y no con “impunidad” para los autores de lo que denominó como un “crimen económico”.

Reprochó que el gabinete negocie con una dirigencia que no es representativa, como la de la Central Obrera Boliviana (COB) que, además, condiciona el diálogo a la negociación de la impunidad.

“No se puede salir con impunidad, tiene que haber escarmiento”, afirmó Quiroga, a tiempo de recalcar que los bloqueos no constituyen una forma de protesta, sino se configuran como un exterminio según el Estatuto de Roma.

Alertó que, si el conflicto se termina “con besos y abrazos, dándose la manito y firmando que no pasó nada y con impunidad”, el conflicto “se va a seguir repitiendo”.

Quiroga dijo que el bloqueo de 50 días “es el crimen económico más grande de la historia de Bolivia con enormes daños humanos y sociales profundos”.

Asimismo, rechazó otorgar “impunidad” a “los que ayudaron a destrozar Bolivia” y a quienes atacaron a policías, dejándolos heridos. “La impunidad de los que han ayudado a cometer este gigantesco crimen económico no puede estar encima de la libertad de todo Bolivia”, recalcó.

Reprochó que, al parecer, el Gobierno tuvo la estrategia de apostar al desgaste y el Mundial para desactivar los bloqueos, pero ya suman 50 días de medidas de presión y el “clamor de Bolivia es basta ya”.

Sin embargo, rechazó que la solución sea “suplicando a una persona que ni siquiera es representativa”.

“Única legitimidad”

Por otra parte, el líder de Libre consideró que "la única legitimidad que tiene (Argollo) hoy es la que le otorga el Gobierno. De sus bases de las COD no tiene. Escuchen lo que dijo (Vicente) Salazar con los ponchos rojos el otro día, lo denostó y defenestró. Y, sin embargo, el gabinete entero se pasa días y horas negociando con alguien, donde el primer punto que plantea es la impunidad de los que ayudaron a destrozar Bolivia", apuntó.

Quiroga cuestionó así el rol que el Ejecutivo ha otorgado al dirigente de la COB en las negociaciones, poniendo en duda que las conversaciones impulsadas por el Gobierno puedan traducirse en una solución efectiva al conflicto.

"Ni siquiera están negociando con el interlocutor correcto para el tratamiento de estos temas, por lo menos así se lo ve", sostuvo al remarcar que los principales puntos de bloqueo son protagonizados por organizaciones campesinas y sectores afines a Evo Morales.