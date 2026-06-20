Gobernador de Santa Cruz califica de necesaria la aplicación del estado de excepción en el país

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó este sábado de necesaria la aplicación del Estado de Excepción en el país debido a los perjuicios ocasionados por 50 días de bloqueos. Asimismo, anunció que insistirá en instalar el diálogo con los sectores que mantienen las medidas de presión en el municipio de San Julián, con el fin de lograr su levantamiento de manera pacífica y evitar que los efectivos del orden intervengan para desbloquear las vías.

“Es una medida necesaria, después de 50 días de mucho sufrimiento, de un destrozo de la economía irreparable este año, de muertes y de muchas personas que están sufriendo, sobre todo en el departamento de La Paz”, afirmó.

La autoridad departamental pidió que la aplicación de la medida se realice de manera pacífica, sin enfrentamientos ni confrontaciones con los bloqueadores. Asimismo, aguardó que el Legislativo inicie con prontitud el tratamiento del decreto del Estado de Excepción.

Velasco señaló que las puertas del diálogo no deben cerrarse. Adelantó que ingresará a San Julián para insistir en alcanzar acuerdos que permitan atender las demandas de los movilizados y levantar las medidas de presión.

“Primero ir yo a San Julián, tratar de dialogar, firmar acuerdos y levantar pacíficamente. Esto es lo que estamos coordinando con el comandante de la Policía”, detalló.